Norvežan Klaebo prvi v Lillehammerju, Šimenc osmi

"Res, res, res velik uspeh, da mi je danes uspelo. Najprej priti čez kvalifikacije, potem pa sem se počutil iz teka v tek bolje. Malo je zmanjkalo za finale, to bom še počakal, sezona je še dolga. To je bil res velik pokazatelj, da smo delali res dobro. Zdržal sem vse teke, nikoli nisem odpadel, vedno sem bil zraven, kar pomeni, da je forma tu, da smo delali dobro. To je treba zdaj ohranjati, mogoče delati še na taktiki. Večkrat kot bom prišel v tako situacijo, bolje se bom znašel," je dodal Šimenc.

"S tekmo sem kar zadovoljen. Na prvem sprintu v prostem koraku mi je takoj uspelo priti med trideset. Malce sem se presenetil. Zelo sem zadovoljen predvsem s kvalifikacijami. V četrtfinalu mi je šlo kar dobro, na zadnjem spustu pa sem imel težave s smučko in sem izgubil vso hitrost. Domet je uvrstitev med trideseterico, danes sem bil žal na repu, a čez sezono bomo to izboljšali," je dejal Štern.

Izkušeni Šimenc je nastopil povsem drugače, bil je na začelju, nato pa po nekaj težavah tekmecev prišel na četrto mesto in za Nikolaijem Eldejem Holmbeem, ki je bil v cilju prvi pred Francozom Lucasom Chanavatom, zaostal 0,47 sekunde. Na četrtem mestu in tedaj zadnjem v čakalnici za polfinale je Šimenc za drugim mestom in s tem neposrednim prebojem v naslednji krog zaostal devet stotink.

Osemindvajsetletni Šimenc je na drugem mestu med srečnimi poraženci ostal do konca in nato tekel v prvi polfinalni skupini, skupaj s Klaebom in znova tudi Chanavatom. Šimenc je ponovil prejšnji nastop, le da je tokrat prišel do boja za tretje mesto, za Klaebom in Chanavatom na prvih dveh mestih, pa je bil na koncu četrti z 0,98 sekundo zaostanka. Tretji je bil Norvežan Erik Valnes in je tako kot Slovenec čakal na razplet drugega polfinala, ki pa je bil hitrejši in sta oba izpadla.

Med 12 polfinalisti je bilo sedem Norvežanov, četverica se je uvrstila v finale, poleg Chanavata je bil tam še Italijan Federico Pellegrino. Slednji se je s tretjim mestom prebil na zmagovalni oder (+1,57), pred njim je bil še en domačin, Even Northug (1,22). Tri Švedinje so bile v zaključnem boju med tekačicami, za Sundlingovo sta se zvrstili Julie Hagstroem (+3,05) in Norvežanka Johannae Myhre (+3,60).

V nedeljo se bo tekmovanje v Lillehammerju, olimpijskem mestu leta 1994, nadaljevalo s skiatlonom na 20 km.