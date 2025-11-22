Norvežan McGrath vodilni po polovici slaloma v Gurglu

Atle Lie McGrath je na pol poti do četrte zmage v slalomih za svetovni pokal, a so številni tekmeci dovolj blizu, da ga lahko ogrozijo.

Tudi zmagovalec prvega slaloma v Leviju minuli konec tedna, Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, na 11. mestu zaostaja vsega 73 stotink sekunde, najboljši slalomist prejšnje sezone, Norvežan Henrik Kristoffersen, pa je s 97 stotinkami zaostanka 18.

Slovencev ni bilo na startu, Miha Oserban je v petek nastopil na slalomu za evropski pokal v Leviju in odstopil v prvi vožnji.