Norvežani dobili prvo štafeto sezone, Slovenci 15.

Norvežani so slavili v postavi Sivert Guttorm Bakken, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjaastad Christiansen. Predvsem v tretji predaji so po zaslugi mlajšega od bratov Boe prišli do manjše prednosti, a jo zanesljivo zadržali do konca.

Slovenci so na pot krenili z Miho Dovžanom, ki pa je po slabšem strelskem nastopu Jakovu Faku predal kot 16. z zaostankom 53 sekund. Najboljši slovenski biatlonec je nato zelo dobro opravil svoje delo. Najprej je brez poprave zadel vseh pet tarč leže in napredoval na deseto mesto. Stoje pa je nato porabil en dodaten naboj, v teku pa pridobil še dve mesti ter Lovru Planku predal kot osmi s 50 sekundami zaostanka.