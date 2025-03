Norvežani: Goljufali smo, poskušali smo prevarati sistem

"Goljufali smo. Poskušali smo prevarati sistem, to je nesprejemljivo. Še vedno imamo veliko neodgovorjenih vprašanj, ki jim moramo priti do dna v naslednjih dneh. Še vedno se nismo pogovorili s športniki, to bomo storili danes zvečer ali jutri. Pozdravljam dejstvo, da je Mednarodna smučarska zveza začela preiskavo in vsekakor bomo v popolnosti sodelovali z njimi. Ta incident bo imel posledice," se je pokesal norveški športni direktor. Spomnimo, norveška reprezentanca v smučarskih skokih je med nordijskim svetovnim prvenstvom nosila spremenjene obleke. V medijih se je pojavil posnetek, ki prikazuje, kako norveška ekipa vpričo glavnega trenerja na nedovoljen način manipulira s tekmovalnimi dresi.

Norvežani so kasneje svojo namero priznali, zavedajo pa se tudi posledic, ki bodo zaradi nepremišljenega dejanja nastale. Ne samo diskvalifikacija njihovih športnikov, nezaupanje se je naselilo v celoten skakalni svet. Poročila navajajo, da naj bi bili v oblekah došiti dodatni šivi, da naj bi bile te bolj stabilne in pomagale izboljšati učinkovitost. Oglasili so se tudi v slovenskem taboru in pojasnili okoliščine dogajanja. "Ko smo videli posnetke in fotografije, smo se odločili, da bomo napisali protestno pismo. Mislimo, da ni šlo zgolj za iskanje nekakšnih sivih con, ampak je prišlo do manipulacij. To pa vse skupaj pomeni tudi nekakšen tehnološki doping, kar seveda lahko pripomore k rezultatu."