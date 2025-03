Norvežani prepričljivo do zlata, slovenska štafeta na 13. mestu

Norveški biatlonci Tarjei Boe, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid in Johannes Thingnes Boe so na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju osvojili zlato kolajno v štafetnem teku. Drugo mesto je osvojila francoska štafeta, bronasti pa so bili Nemci. Slovenski biatlonci so zasedli 13. mesto.

Slovenci so imeli po četrtem, petem in 12. mestu na letošnjih štafetnih preizkušnjah odlično startno številko 5, vendar tokrat niso uspeli poseči po najvišjih mestih. Kot prvi je za Slovenijo nastopil Miha Dovžan. Potreboval je dve popravi, eno leže in eno stoje, a je veliko izgubil v teku in predal kot 17. Jakov Fak je bil v streljanju leže brezhiben, stoje pa porabil eno popravo in slovenska štafeta je po njegovem nastopu napredovala na 13. mesto.

Naslednji naš predstavnik Anton Vidmar se je na strelišču izkazal, leže je potreboval zgolj eno popravo, na streljanju stoje pa je podrl vseh pet tarč in Lovru Planku predal kot 14. Planko je bil na prvem streljanju brezhiben, stoje pa je imel več težav in moral tudi v kazenski krog, klub temu pa je slovenska štafeta končala kot 13. "Štafeta se ni izšla po pričakovanjih. Tako kot se pokaže vedno, če Miha Dovžan ne uspe držati stika, potem se ne vrnemo več. Sem zelo razočaran," je bil po današnji tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) redkobeseden trener Janez Marič. "Nisem zadovoljen, ker nisem pridobil več mest. Bila je velika razlika in nekaj mest sem vseeno pridobil. Strelsko leže super in stoje ena poprava. Glede na to, da sem v teku poskušal vedno loviti nekoga pred seboj, se to zgodi. Nisem mogel teči svojega tempa in tako lažje pride do napake. Na skupinskem startu si želim čim hitrejše smuči, čimbolj spočite noge in mirno glavo," je dodal najboljši slovenski biatlonec Fak.

Slavila je norveška štafeta v postavi Tarjei Boe, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid in Johannes Thingnes Boe, ki si je že v prvi polovici tekme priborila lepo prednost pred sicer prvimi favoriti Francozi. Bronasto medaljo so osvojili Nemci.