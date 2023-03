Norvežani zanesljivo do štafetnega zlata

Norvežani, ki so zlato v štafeti osvojili že na prejšnjem SP 2021 v Oberstdorfu, le da je namesto Simena Hegstada Krügerja takrat tekmoval Emil Iversen, so že po prvem tekmovalcu s Holundom imeli 25 sekund prednosti. Tudi po drugi predaji je bila prednost podobna, le da so bili trdno na drugem mestu Finci, sledila pa je skupina štirih – Francozi, Švedi, Švicarji in Kanadčani – na dosegu je bila tudi še Nemčija. Po tretji menjavi je bilo že jasno, da bo Norveška zlata, saj je imela pred Klaebovim nastopom že dobro minuto naskoka pred Finsko, za katero so tekmovali Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvarinen in Niko Anttola. Za tretje mesto pa so se borile Kanada, Francija, Švedska in Nemčija. Na koncu sta v boju za bron ostali Francija in Nemčija, ta dvoboj pa so za sedem desetink sekunde dobili Nemci v postavi Albert Kuchler, Janosch Brugger, Jonas Dobler in Friedrich Moch.