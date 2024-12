Nika Prevc na stopničkah, zmaga v Nemčijo

Nemka Katharina Schmid (100 in 106 m, 237 točk) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu, kjer so bile pred dvema letoma olimpijske igre. S tem je povečala vodstvo v skupnem seštevku. Tretja je bila Nika Prevc (94 in 98 m, 209,9), četrta pa Ema Klinec (101,5 in 98 m, 203,3). Drugo mesto je zasedla Norvežanka Eirin Maria Kvandal (105 in 94,5 m, 210). Na 27. mestu je končala Tina Erzar (81,5 in 78 m, 122,8), 29. pa je bila Nika Vodan (86 in 74 m, 117,7).