Štafetna preizkušnja Norvežankam, Slovenke niso dočakale konca

Tekmo so z Julio Simonnajbolje odprle Francozinje, nato pa so vodstvo s Selino Gasparinprevzele Švicarke. Marte Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoffpa sta nato Norvežankam, ki so na polovici zaostajale slabo minuto, zagotovili prepričljivo zmago pred Švedinjami in Norvežankami. V drugem delu tekme so v boju za stopničke ostale Švicarke, Švedinje, Francozinje in Norvežanke, ki pa so imele velik zaostanek za vodilno trojico. Vnaprej je bilo jasno, da Švicarke ne bodo zdržale. V končnici so se Švedinje in Francozinje udarile le še za srebro, uspešnejše pa so bile Skandinavke.

V slovenski vrsti je s progo solidno opravila Klemenčičeva, ki je v prvi predaji zaostala minuto, nato pa je Lea Einfaltmorala kar štirikrat v kazenski krog in Slovenija se je približala nevarnemu območju za predčasen konec. Nina Zadravecje zaostanek nato povečala samo za 25 sekund, a mlada Tais Vozelkljub dobremu streljanju ni zdržala in Eckhoffova jo je ujela po drugem streljanju, kar je pomenilo predčasen konec.

Izidi:

1. Norveška 1:14.11,6 sekunde (0+11) (Synnoeve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff)

2. Švedska + 21,1 (0+10) (Elvira Öberg, Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Öberg)

3. Francija 33,1 (0+12) (Julia Simon, Anais Bescond, Celia Aymonier, Justine Braisaz)

4. Nemčija 1:10,4 (1+11)

5. Švica 1:24,5 (1+9)

6. Ukrajina 1:35,9 (1+7)

...

18. Slovenija krog zaostanka (4+10) (Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec, Tais Vozel)