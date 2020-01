Norvežanke do zmage v štafeti, Slovenke ujete v zadnji predaji

V boju za zmago se je vrstni red ves čas menjal, na koncu pa so slavile Norvežanke. Po prvi predaji so bile šele na 16. mestu z več kot minuto zaostanka za Italijankami. Do četrte zaporedne zmage sta Norveško popeljali zadnji tekmovalki Tiril Eckhoffin Marte Olsbu Roeiseland. Preizkušnjo v Ruhpoldingu so Slovenke predčasno končale po prvem streljanju v zadnji predaji. Nastopile pa so v postavi Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Lea Einfaltin Živa Klemenčič.

Slovenska ekipa je bila že po prvi predaji na zadnjem 23. mestu, potem ko je morala Klemenčičeva po streljanju v stoje dvakrat v kazenski krog. 22-letnica je predajo opravila z zaostankom več kot dveh minut. Na strelišču se je bolje znašla Vindišarjeva, ki je porabila le dva dodatna naboja, v teku pa je proti najboljšim izgubila še minuto in pol. Vse tarče je s štirimi dodatnimi naboji pokrila tudi tretja Slovenka Einfaltova, ki je prehitela reprezentanco Južne Koreje.

Zadnji Živi Klemenčič je Einfaltova predala z zaostankom petih minut, po prvem streljanju pa jo je ujela Roeiselandova.

Izidi:

1. Norveška 1:08:46,4 (0+9) (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff)

2. Francija + 10,7 (0+8) (Julia Simon, Anais Bescond, Celia Aymonier, Justine Braisaz)

3. Švica 20,7 (0+4) (Elisa Gasparini, Selina Gasparini, Aita Gasparini, Lisa Haecki)

4. Nemčija 31,7 (2+4)

5. Švedska 54,3 (0+11)

6. Ukrajina 54,3 (0+7)

7. Italija 54,3 (0+10)

8. Avstrija 2:05,7 (1+6)

...

22. Slovenija krog zaostanka (2+12) (Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Lea Einfalt, Živa Klemenčič)