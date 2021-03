Norvežanom mešana štafeta, Slovenija predzadnja

Norvežani so vodili od začetka do konca, na cilju so imeli le s štirimi strelskimi popravami prednost minute in devetih sekund pred Italijani, še 14 sekund več so na tretjem mestu zaostali Švedi.

Slovenija je možnost za odmevnejšo uvrstitev zapravila že po prvem nastopu, Polona Klemenčičje imela težave s streljanjem, morala je odteči dva kazenska kroga, tako da je predala na zadnjem, 24. mestu. Živo Klemenčičso nato ujeli za krog, kar je pomenilo, da Jakov Fak in Miha Dovžan sploh nista dobila priložnosti za nastop. Slovenija je tako zasedla 23. mesto, za njo je bila le Romunija.