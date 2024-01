Norvežanom štafetna preizkušnja v Anterselvi, Slovenci 11.

Norvežani v postavi Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Tarjei Boe in Johannes Thingnes Boe so osemkrat popravljali. Tudi Italijani Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz in Tommaso Giacomel so bili natančni s petimi popravami. Tretji so bili z devetimi popravami tokrat Švedi Anna Magnusson, Elvira Öberg, Jesper Nelin in Martin Ponsiloumoa.

Slovenci so morali 14. popravljati, ena tarča pa je nepokrita ostala pri streljanju Anamarije Lampič.

Pred tem je v Anterselvi potekala še mešana tekma parov, kjer sta bil Slovenca Lena Repinc in Miha Dovžan 14. Dve minuti in 30,5 sekunde sta zaostala za zmagovalcema, Nemcema Vanesso Voigt in Justusem Strelowom.