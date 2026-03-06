Nov mejnik Slovenca: Kopitar odigral 1500. tekmo v ligi NHL

Anže Kopitar je odigral 1500 tekem v ligi NHL in se v svoji zadnji sezoni pridružil 24 igralcem, ki so prav tako doslej dosegli ta mejnik. Na čelu je Kanadčan Patrick Denis Marleau, 1779 tekem je odigral v dresih ekip San Jose Sharks, Toronto Maple Leafs in Pittsburgh Penguins med letoma 1997 in 2021 ter na drugo mesto potisnil legendarnega Gordieja Howa (1768).
Hrušičan je vse tekme odigral le za eno ekipo, po tem kriteriju je na čelu med sedmimi igralci doslej obrambni igralec Detroita Niklas Lidstrom (1564), med še vedno aktivnimi igralci pa je poleg Kopitarja le še Rus Aleks Ovečkin (Washington Capitals).
