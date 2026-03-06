Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nov mejnik Slovenca: Kopitar odigral 1500. tekmo v ligi NHL

Los Angeles, 06. 03. 2026 07.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 5:3 premagali New York Islanders, kapetan zmagovitih gostiteljev Anže Kopitar pa je odigral 1500. tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu. V 25 minutah in desetih sekundah na ledu je dosegel točko ob podaji Artemu Panarinu za vodstvo z 1:0.

Anže Kopitar je odigral 1500 tekem v ligi NHL in se v svoji zadnji sezoni pridružil 24 igralcem, ki so prav tako doslej dosegli ta mejnik. Na čelu je Kanadčan Patrick Denis Marleau, 1779 tekem je odigral v dresih ekip San Jose Sharks, Toronto Maple Leafs in Pittsburgh Penguins med letoma 1997 in 2021 ter na drugo mesto potisnil legendarnega Gordieja Howa (1768).

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Hrušičan je vse tekme odigral le za eno ekipo, po tem kriteriju je na čelu med sedmimi igralci doslej obrambni igralec Detroita Niklas Lidstrom (1564), med še vedno aktivnimi igralci pa je poleg Kopitarja le še Rus Aleks Ovečkin (Washington Capitals).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nhl hokej anže kopitar la kings

Nika Prevc: Dan res ne bi mogel biti lepši

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Ko počitek ne pomaga: zakaj ste utrujeni tudi po spancu?
Ko počitek ne pomaga: zakaj ste utrujeni tudi po spancu?
6 trendov nohtov za letošnjo pomlad
6 trendov nohtov za letošnjo pomlad
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551