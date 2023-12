Nov odličen tek Anamarije Lampič premalo za najboljšo deseterico

Nekdanja smučarska tekačica je na obeh strelskih postankih zgrešila po dvakrat, v smučini pa je bila znova najhitrejša in za zmagovalko zaostala 1:31 minute. Zgolj v zadnjem krogu je 28-letnica pridobila kar 16 mest. Od današnje zmagovalke je bila Anamarija Lampič na progi hitrejša za 14 sekund, od ostalih skoraj za pol minute.

"Še sama ne vem, kako mi uspeva tako hitro teči. Še vedno imam povsem zamašen nos in niti ne vem, kako diham. Resnično ne morem verjeti, da sem tako hitra, ker nimam občutka, da sem tako hitra. Danes sem zelo trpela," je o svoji tekaški predstavi za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) dejala Lampič.

"Škoda je teh zgrešenih strelov. Predvsem me jezijo streli leže, ker vem, da sem sposobna več. Na treningih streljam ničle. Ne vem, kaj delam narobe. Morda sem celo preveč osredotočena na to, kar moram delati. Na treningih vse poteka bolj tekoče, bolj samozavestno, veliko manj razmišljam. Na tekmah pa sem zelo pozorna, da ne bi česa spustila in se mi zdi, da bi morala le manj razmišljati," je še dejala Lampič.