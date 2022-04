Nov poraz Las Vegasa dobra novica za Los Angeles

Kevin Fiala, Joel Eriksson in Ek Mats Zuccarello

Junak večera za goste je bil vratar Andrew Hammond, ki se je izkazal z 42 obrambami. To je bila zanj prva zmaga na četrti tekmi za Vrage, ki so pred tem izgubili dvakrat zaporedoma. Nathan Bastian je k zmagi prispeval gol in podajo.

Pri gostiteljih je Robin Lehner zbral 25 obramb, Zlati vitezi pa so izgubili še drugič zaporedoma in pet tekem pred koncem sezone za štiri točke zaostajajo za Dallasom in Nashvillom.

Izidi:

Chicago Blackhawks – Calgary Flames 2:5

Colorado Avalanche – Washington Capitals 2:3

Seattle Kraken – Ottawa Senators 4:2

Arizona Coyotes – Carolina Hurricanes 3:5

Vegas Golden Knights – New Jersey Devils 2:3

Vancouver Canucks – Dallas Stars 6:2