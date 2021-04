Nov poraz Los Angelesa, Minnesota slavila šestič zapored

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v hokejski ligi NHL zabeležili nov poraz. V domači dvorani Staples Center so morali priznati premoč Minnesoti, ki je bila uspešna že na šesti zaporedni tekmi. Zmagala je s 4 : 2, dva gola je pri tem dosegel Kiril Kaprizov. Pri kraljih se je med strelce vpisal tudi Anže Kopitar. Z njegovim golom se je Los Angeles v 56. minuti približal na 2 : 3, toda v zadnjih trenutkih, ko je vratarja zamenjal s šestim igralcem, mu ni uspelo izenačiti – ravno nasprotno, zmago gostov je deset sekund pred koncem potrdil Joel Eriksson Ek. Za kralje je bil to tretji poraz na zadnjih štirih tekmah.

Anže Kopitar

Izidi:

Buffalo Sabres – Boston Bruins 6 : 4 New York Rangers – Philadelphia Flyers 4 : 1 Chicago Blackhawks – Nashville Predators 1 : 3 Calgary Flames– Montreal Canadiens 4 : 2 Los Angeles Kings – Minnesota Wild 2 : 4

(Anže Kopitar: gol za LA Kings)