Nov slovenski smukaški polom: tudi v Garmisch-Partenkirchnu z ničlo

Slovenci tudi v Bavarskih Alpah še niso našli poti iz velike rezultatske krize. Na tekmi minimalnih zaostankov so si vsi nabrali zaostanke, ki so bili več kot dve sekundi. Vsi Slovenci so prišli v cilj, a so se zvrstili pri repu lestvice od 38. do 45. mesta. Najhitrejši od slovenskega kvarteta je bil Boštjan Kline na 38. mestu (+2,22), za njim so se uvrstili Martin Čater(41.; +2,34), Klemen Kosi (45.; +2,75), Miha Hrobat (49.; 3,35). Kline je pred štirimi leti v Garmischu z drugim mestom prvič posegel po smukaških stopničkah v svetovnem pokalu. Trenutno Mariborčan ne kaže smukaških predstav, ki so ga krasile pred štirimi oziroma tremi sezonami, ko je 24. februarja 2017 zmagal na smuku v Kvitfjellu. Slovenska moška vrsta je na šestih smukih v tej sezoni osvojila zgolj 16 točk, od razpoložljivega izkupička 600 možnih točk. Obe slovenski omembe vredni uvrstitvi sta bili na uvodnem smuku 30. novembra v Lake Louisu, ko je bil Kosi 20., Čater pa 26. Nato je sledil popolni slovenski smukaški mrk.

Zaradi izbruha epidemije koronavirusa so odpovedali kitajsko olimpijsko generalko v Yanqingu s smukom in superveleslalomom 15. in 16. februarja. Mednarodna smučarska zveza bo tekmi izpeljala v Avstriji, na prizorišču Saalbach-Hinterglemm 13. in 14. februarja. Marca sta na moškem koledarju hitrih disciplin le še smukaški postaji v Kvitfjellu in finale sezone v Cortini. Tudi letos so se bavarski organizatorji soočali z neugodnimi vremenskimi okoliščinami. Dva smukaška treninga so bili prisiljeni odpovedati. Do odpovedi smuka pa na koncu vendarle ni prišlo. Lani je smuk odpadel, Feuz pa je na tej smukaški preizkušnji slavil pred dvema letoma.



Izidi:

1. Thomas Dressen (Nem) 1:39,31

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:39,47 +0,16

3. Johan Clarey (Fra) 1:39,48 +0,17

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:39,57 +0,26

5. Travis Ganong (ZDA) 1:39,58 +0,27

6. Beat Feuz (Švi) 1:39,66 +0,35

7. Niels Hintermann (Švi) 1:39,70 +0,39

8. Kjetil Jansrud (Nor) 1:39,80 +0,49

9. Max Franz (AUT) 1:39,83 +0,52

10. Emanuele Buzzi (Ita) 1:39,85 +0,54

...

- niso osvojili točk za svetovni pokal:

38. Boštjan Kline (Slo) 1:41,53 +2,22

41. Martin Čater (Slo) 1:41,65 +2,34

44. Klemen Kosi (Slo) 1:42,06 +2,75

49. Miha Hrobat (Slo) 1:42,66 +3,35

Svetovni pokal, skupno (26/44):

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 841

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 780

3. Alexis Pinturault (Fra) 722

4. Matthias Mayer (Avt) 692

5. Beat Feuz (Švi) 617

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 588

7. Dominik Paris (Ita) 556

8. Daniel Yule (Švi) 495

9. Kjetil Jansrud (Nor) 466

10. Clement Noel (Fra) 450

...

17. Žan Kranjec (Slo) 306

56. Štefan Hadalin (Slo) 109

87. Martin Čater (Slo) 50

92. Klemen Kosi (Slo) 44

100. Miha Hrobat (Slo) 37

135. Boštjan Kline (Slo) 10

- smuk (7/10):

1. Beat Feuz (Švi) 520

2. Dominik Paris (Ita) 384

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 307

4. Thomas Dressen (Nem) 306

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 304

6. Matthias Mayer (Avt) 300

7. Johan Clarey (Fra) 272

8. Kjetil Jansrud (Nor) 168

9. Maxence Muzaton (Fra) 157

10. Carlo Janka (Švi) 149

...

47. Klemen Kosi (Slo) 11

51. Martin Čater (Slo) 5

...