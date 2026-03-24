'Nov svetovni rekord? Če bodo pogoji pravi, se lahko zgodi marsikaj'

Slovenska skakalna reprezentanca FOTO: Profimedia

V četrtkovih kvalifikacijah skakalcev bo nastopilo osem Slovencev, se je odločilo vodstvo reprezentance. Poleg prvega junaka sezone Domna Prevca bodo leteli še Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak, Žak Mogel, Žiga Jelar, po poškodbi se vrača Rok Masle ter Žiga Jančar. Med skakalkami pa ima na finalnem dejanju sezone pravico nastopa le 15 najboljših v svetovnem pokalu, med katerimi sta od Slovenk le najboljša zadnjih sezon, trikratna dobitnica velikega kristalnega globusa Nika Prevc in Nika Vodan.

Gorazd Pogorelčnik FOTO: Damjan Žibert

Kot je povedal vodja reprezentance Gorazd Pogorelčnik, je Slovenija za nedeljsko tekmo dobila dodatno kvoto, tako da bo poleg trojice, ki je med 30-erico v skupni razvrstitvi sezone, lahko nastopil še četrti član. "Tega bomo izbrali med fanti glede na dosežke celotnega vikenda," je potrdil Pogorelčnik in izpostavil, da sta minuli vikend na poletih v Vikersundu tako Mogel kot Vodan izboljšala osebna rekorda, oba s poleti preko 220 metrov. "Verjamem, da lahko v Planici to še presežeta," je menil Pogorelčnik in izpostavil, da so v obeh ekipah že stekli pogovori s trenerji reprezentanc glede nadaljnjega sodelovanja, da so bili ti uspešni, podrobnosti pa bodo dogovorili v naslednjih tednih.

Najboljši skakalec sezone Domen Prevc je povedal, da ne smemo pozabiti, kaj vse se je lani poklopilo za svetovni rekord. "Svetovni rekord gor ali dol, treba je dobro skočiti, pa še razmere se morajo poklopiti. Menim, da je treba stopiti korak nazaj in se osredotočiti na osnove, na tisto, kar nas je do tja pripeljalo," je dejal 26-letnik pred vrnitvijo na prizorišče lanskega zgodovinskega dosežka. "Ne smemo pozabiti na osnove, ne smemo prehitevati. Sicer pa, če so osnove urejene, se ostalo zgodi, ko se zgodi. Tega se ne da napovedovati. Ko počepneš in narediš skok, se zgodi tisto, kar javnost najbolj zanima," je dodal Prevc, ki se bo konec tedna boril tudi za mali globus v seštevku poletov. Zajc je po ponesrečeni sezoni s formo ta čas zadovoljen. "Želim si čim več takšnih poletov v Planici, kot je bil moj zadnji minuli vikend v Vikersundu." Lanišek meni, da bo treba ohraniti zbranost: "Tople vode ne bomo odkrivali. Treba bo počepniti in skočiti čim dlje. Najbolje, da čez drugo rdečo črto."

Medtem pa je junakinja ženske sezone Nika Prevc pred prvimi poleti skakalk v Planici dodala, da za zdaj še nobenega od bratov ni vprašala za nasvet, kako se z letalnice kar najbolje spustiti v dolino. "Z brati se nisem preveč pogovarjala o Planici, bo že prišel čas tudi za to. Sem se pa malo pozanimala naokoli. A osebno raje sama iz prve roke preverim vsako informacijo. Predvsem moram ostati mirna, osredotočena nase in potem bo tudi moj nastop dober," je dejala 21-letna skakalka, ki se ji je ob zeleni luči krovne zveze skakalkam za nastop pod Poncami uresničila velika želja. Vodan, ki je v Vikersundu večkrat preletela 200 metrov, s čimer je enega svojih velikih ciljev sezone izpolnila, se veseli tekme pred domačimi navijači. "Mislim, da smo skakalke na splošno dokazale, da znamo leteti. To bomo pokazale tudi v Planici."