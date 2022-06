Nov tujec v Tivoliju

"Prva stvar, ki jo vidiš pri Carlu Neillu, so njegove odlične vrline in značaj izven ledu. Na ledu je težek nasprotnik, brezkompromisen pred golom in v kotih, zna odigrati pod pritiskom in organizirati napad. Ogledal sem si vse štiri tekme, ki jih je odigral v DEL in mislim, da je bil odličen. Če si ga predstavljam v takšni luči v naši ekipi, smo dobili odličnega branilca. Lepo se premika na modri liniji in ima dober strel. Dobivamo igralca, ki nam bo poleg tega dal tudi veliko borbenosti in značaja," je ob podpisu pogodbe z novim hokejistom dejal glavni trener Mitja Šivic. "S prihodom v Ljubljano se začenja novo poglavje v moji karieri in zelo se veselim začetka sezone. Mislim, da nas čaka kar nekaj izzivov in vsekakor si želim odlične sezone," pa za uradno klubsko spletno stran pravi Carl Neill, ki se bo soigralcem pridružil konec julija.