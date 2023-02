Uspeha slovenskih skakalcev in skakalk: srebro in bron na mladinskem SP

Slovenski skakalci so bili bronasti na ekipni tekmi na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Na ekipni tekmi smučark skakalk so Slovenke osvojile srebrno medaljo, boljša je bila le Japonska.

Na tekmi v Whistlerju so Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj zbrali 925,8 točke in zaostali le za Avstrijo (972,5) in Poljsko (966,7). Slovenska četverica je bila po prvi seriji četrta, nato pa v dvoboju za stopničke v finalu prehitela Finsko za pet točk. Za Slovenijo je začel Taj Ekart, ki je s 93,5 metra naše popeljal na četrto mesto. Odličen je bil nato Rok Masle s 102,5 metra, slabše je nato skočil Gorazd Završnik z 88,5 metra, Slovence pa je na četrtem mestu po prvi seriji utrdil Maksim Bartolj s 96,5 metra. Ekart je v finalu skočil še bolje, 96,5 metra, še enkrat je bil odličen Masle s 102 metroma, Završnik je popravil dosežek z 91 metri, Bartolj pa je pristal pri 96 metrih. To je bilo dovolj za končno 3. mesto po napetem obračunu s Finsko, ki je zaostala pet točk za našimi mladimi upi.

icon-expand Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj FOTO: SZS

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljen. Kot ekipa smo poskakali zelo dobro. Še posebej sem zadovoljen s svojimi skoki, glede na to, da mi predvčerajšnjim na posamični tekmi ni šlo najbolje, zdaj pa sem se našel. Zelo se veselim jutrišnje mešane ekipne tekme," je po tekmi dejal najuspešnejši med Slovenci Rok Masle. "Zelo sem vesel, kako se je iztekla današnja ekipna tekma in da smo osvojili lepo tretje mesto. Opravil sem dva optimalna skoka. Sam sem čutil še posebno odgovornost, ker sem skakal v četrti skupini najboljših tekmovalcev. Zelo vesel sem, kako sem uspel funkcionirati in sem ugotovil, da mi bo to še koristilo naprej v karieri," je dodal Maksim Bartolj.

icon-expand Obe naši skakalni ekipi v Kanadi FOTO: SZS

Skakalke še bolj uspešne Tekmo je za Slovenke dobro odprla Ajda Košnjek s 85.5 metri in drugim mestom, še boljša je bila nato Nika Vetrih, ki je s 87 metri slovenke popeljala v vodstvo. Nato je slabše skočila Taja Bodlaj, 74 metrov in Japonke so znova skočile pred naše skakalke. Tako je bilo tudi po skoku Nike Prevc, ki je pristala pri 84.5 metrih, Japonke pa so po prvi seriji vodile s prednostjo slabih petih točk.

icon-expand Ajda Košnjek, Nika Vetrih, Taja Bodlaj in Nika Prevc FOTO: SZS