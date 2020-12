Nova okužba na novoletni turneji, tokrat v ruski ekipi

Gre bodisi za Danila Sadrejevabodisi Ilijo Mankova, ki sta izpustila seriji za trening pred današnjimi kvalifikacijami. Dva ruska skakalca, Jevgenij Klimovin Mihail Nazarov, sta lahko nastopila. Ob dveh skakalcih so organizatorji izločili še dva člana strokovnega štaba reprezentance, so zapisali pri Api.

Po besedah Martina Fleckkensteina, vodje zdravniškega komiteja na nemškem delu turneje so organizatorji ves čas v stiku z pristojnimi organi, ki so skupaj z organizacijskim odborom sprejeli končno glede udeležbe ruskih skakalcev.

Pred kvalifikacijami v Oberstdorfu so organizatorji izločili celotno poljsko reprezentanco po pozitivnem testu Klemensa Muranke, nato pa so jim vendarle dovolili nastop po novih opravljenih testih, ki so bili na dan prve preizkušnje negativni.