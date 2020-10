Nova sezona alpskega smučanja bo 'sezona preživetja'

"Letos gre za preživetje. Naše edino poslanstvo je, da moramo tekmovati," je na začetku tedna dejal Markus Waldner, vodja smučarskih tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis). "Če ne bomo mogli organizirati tekmovanj, se bo podrl celoten sistem, ki smo ga gradili desetletja," je alarmantne razmere, s katerimi se soočajo v belem cirkusu zaradi pandemije novega koronavirusa, opisal direktor tekmovanj Waldner.

Svetovni pokal bodo s številni spremembami skušali izpeljati v čim bolj neokrnjeni obliki, s tekmovanji, ki bodo potekala predvsem na stari celini, ob sprotnih testiranjih tekmovalcev ter osebja, v varovanih "mehurčkih". Prvi preizkus bo že Sölden, kjer bosta 17. in 18. oktobra veleslaloma, ženski in moški. Vrhunec sezone bo februarsko svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo, ki bo predstavljalo največji test za vse udeležence belega cirkusa.

'Če ne bomo tekmovali, se bo porušil celoten sistem'

"Na tekmah se ustvarja denar s trženjem in televizijskimi pravicami. Ta denar se nato razdeli združenjem, da lahko preživimo sezono," je orisal Waldner, ki je bil v začetku tedna gost televizijske oddaje na ServusTV. "Vse to je potrebno, da se potem lahko vrnemo k naši običajni rutini v sezoni, ki bo sledila tej naslednji," je pojasnil Waldner. "Če ne bomo tekmovali, se bo porušil celoten sistem. Tudi za športnike, katerih naloga je, da tekmujejo. Če ne bo tekem, ne bodo imeli za svoj 'kruh'," je simbolične dramatične posledice odpovedi tekem orisal Waldner.

Waldner ocenjuje kot pozitivno, da so že zelo zgodaj odpovedali severnoameriško turnejo, kar je bil pravi korak, s čimer so se izognili morebitnim pretresom zaradi potovanja, s tem pa so tudi prihranili stroške: "Veliko ekip se sooča z velikimi rezi v njihove proračune, resnično moramo skrbeti za zmanjšanje stroškov."

Zahtevali bodo 'izjemno prožnost'

Sezona, ki se bo začela z veleslalomom za ženske 17. oktobra v Söldnu, brez gledalcev na ledeniku, bo v celoti finančno pokrita v sodelovanju z nosilci televizijskih pravic, je dejal Waldner.

"S finančne strani imamo zagotovljena sredstva, kar je najpomembneje. Zdaj je potrebna izvedba, pri čimer se bo od vpletenih zahtevala njihova izjemna prožnost. Rešitve v sili, kot so spremembe lokacij tekem, so povsem možne. Letos je vse mogoče. Pomembno je, da smo odprti in prilagodljivi ter imamo veliko osebno odgovornost," je pojasnil Waldner.

"Sprva je bila največja skrb povezana s testiranjem za okužbe z virusom. Toda s hitrimi testi imamo to pod nadzorom in smo dobro pripravljeni na Sölden," pa je Waldner v torek dejal za avstrijsko tiskovno agencijo: "Pravi izziv bi lahko bil, da nam omejitve potovanj preprečujejo vstop v države."

'Življenjsko pomembno delo'

Prizadevajo si, da bi smučarji dobili poseben status poslovnih potnikov, izvzetih iz karantene: "Za tekmovalce so tekme življenjsko pomembno delo, brez katerega ne bodo imeli dohodka."

Po drugi strani pa bi morale obstajati tudi izjeme v zvezi s številom najboljših narodov, da bo tekma obveljala za uradno za svetovni pokal. Obvezno kvoto nacij bi želeli zmanjšati s sedem na šest od desetih najboljših v pokalu narodov. Imetniki televizijskih pravic so potrdili koledar svetovnega pokala, kar bo osnova, da se bo lahko začel obračati denar, a bo finančna pogača manjša, primanjkljaj zaradi neprodanih vstopnic bodo morali pokriti iz svojih rezerv, je še dejal Waldner.