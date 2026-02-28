Čater z izvrstnim zaključkom kar na dvanajsto mesto

Gasilec pri požaru poskuša rešiti starejšo gospo. Gasilec na lestvi, spodaj razpeta plahta, gospa na balkonu. "No, gospa, sedaj pa stisnite zobe, primite me za roko, nato pa se bova spustila po lestvi." "O potem moram pa nazaj v stanovanje. Zobe imam v kopalnici."