Zimski športi
Čater z izvrstnim zaključkom kar na dvanajsto mesto
Tudi moški svetovni pokal v alpskem smučanju se po olimpijskih igrah nadaljuje s hitrimi disciplinami. V Garmisch-Partenkirchnu so smučarji opravili s smukom. Miha Hrobat je z zaostankom 2,31 sekunde ostal brez najboljše petnajsterice, se je pa zato zelo izkazal Martin Čater, ki je s številko 42 po zares odličnem zaključku nastopa pristal kar na dvanajstem mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.