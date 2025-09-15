Nova tragična nesreča in nova smrt mladega športnika

Matteo Franzoso se je skupaj z italijansko reprezentanco za hitre discipline, ki so jo sestavljali še Dominik Paris, Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Marco Abbruzzese, Guglielmo Bosca in Pietro Zazzi mudil na tradicionalnih pripravah v Čilu pred začetkom sezone v alpskem smučanju. Kot poročajo italijanski mediji, je 25-letni smukač grozljivo padel na enem izmed zadnjih treningov.

"Hud padec se je zgodil na treningu v La Parvi, od koder so ga s helikopterjem doepljali v glavno bolniščico v Santiago di Čile. Ostal je v komi, a srce ni zdržalo. Po sedaj zbranih podatkih za varnost na progi ni bilo poskrbljeno kot je treba, zato bo sledila podrobna preiskava. Utegne se zgoditi, da bo kdo še odgovarjal. Za nesrečnega smučarja, ki je vozil smuk in superveleslalom, so bile usodne hude poškodbe glave," med drugim piše Gazzetta Dello Sport in poudarja, da je imel mladi smučar iz Genove velike cilje na domačih olimpijskih igrah v Cortini ...