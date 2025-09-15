Svetli način
Zimski športi

Nova tragična nesreča in nova smrt mladega športnika

Ljubljana, 15. 09. 2025 21.03 | Posodobljeno pred 25 minutami

M.J.
Iz sveta športa, natančneje iz sveta alpskega smučanja, prihaja katastrofalna novica. Za posledicami grozljivega padca na treningu v Čilu je umrl Matteo Franzoso. Italijanski alpinec, ki je nedavno dopolnil 25 let, je padel na treningu za hitre disciplini pred nekaj dnevi na ledeniku. Padec je bil tako silovit, da je mladi smučar padel v nezavest in se ni več zbudil. Zdravniki v Santiagu so ga spravili v umetno komo, a srce ni zdržalo in italijanska ter svetovna smučarska javnost je spet zavita v črno.

Matteo Franzoso se je skupaj z italijansko reprezentanco za hitre discipline, ki so jo sestavljali še Dominik Paris, Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Marco Abbruzzese, Guglielmo Bosca in Pietro Zazzi mudil na tradicionalnih pripravah v Čilu pred začetkom sezone v alpskem smučanju. Kot poročajo italijanski mediji, je 25-letni smukač grozljivo padel na enem izmed zadnjih treningov.

Matteo Franzoso na tekmi svetovnega pokala v Beaver Creeku.
Matteo Franzoso na tekmi svetovnega pokala v Beaver Creeku. FOTO: AP

"Hud padec se je zgodil na treningu v La Parvi, od koder so ga s helikopterjem doepljali v glavno bolniščico v Santiago di Čile. Ostal je v komi, a srce ni zdržalo. Po sedaj zbranih podatkih za varnost na progi ni bilo poskrbljeno kot je treba, zato bo sledila podrobna preiskava. Utegne se zgoditi, da bo kdo še odgovarjal. Za nesrečnega smučarja, ki je vozil smuk in superveleslalom, so bile usodne hude poškodbe glave," med drugim piše Gazzetta Dello Sport in poudarja, da je imel mladi smučar iz Genove velike cilje na domačih olimpijskih igrah v Cortini ...

