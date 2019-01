Nova zmaga Lundbyjeve, Križarjeva najboljša Slovenka

Na stopničkah sta ji družbo delali Nemki Carina Vogt (240,3) in Juliane Seyfarth (237,8). Najboljša Slovenka Nika Križnar (230,7) je bila šesta. Vse slovenske skakalke so v Romuniji prišle do točk; Urša Bogataj (202,2 točke) je bila 14., Špela Rogelj (191,2) 18. in Maja Vtič (187,9) 20.

Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v avstrijskem Hinzenbachu.