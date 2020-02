Nova zmaga Švicarke Lare Gut Behrami, Ilka Štuhec 13.

Dan poprej je bila Štuhčeva na prvem smuku v Crans Montani 12., tokrat pa je bila mesto slabša. Smukaška prvakinja, ki je imela številko 13, je v cilj prišla kot deveta z zaostankom 0,96 sekunde, do konca pa so jo prehitele še štiri smučarke, vključno z zmagovalko, ki je imela številko 17. Za Mariborčanko je to četrta najboljša uvrstitev letošnje sezone.

S številko 20 si je prve stopničke v svetovnem pokalu v karieri prismučala 23-letna Ortliebova, za Gutovo, dobitnico velikega kristalnega globusa leta 2016, pa je to 26. zmaga v elitni konkurenci. Pred letošnjo Crans Montano je 28-letnica nazadnje zmagala januarja 2018.

Suterjeva je imela številko 3 in si je z drugim mestom že zagotovila mali smukaški globus, do konca sezone je namreč le še en smuk na finalu v Cortini d'Ampezzo, Švicarka pa ima pred zasledovalkami neulovljivo prednost.