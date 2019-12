Nova zmaga za Boeja, Tršan do uvrstitve kariere

Johannes Thingnes Boe, ki januarja pričakuje naraščaj in zaradi česar bo izpustil tudi tekmi v Oberhofu in Ruhpoldingu, morda pa tudi Pokljuko, je dosegel že četrto zmago v sezoni. To si je priboril s kazenskim krogom in naskokom 22 sekund pred Francozom Quentinom Fillonom Mailletom, pa čeprav je Francoz streljal brezhibno in imel tudi iz sprinta nekaj sekund prednosti.