Nova zmaga za francosko štafeto, Slovenci dolgo v boju za stopničke

Francozi so se veselili še tretje zaporedne štafetne zmage po slavjih v Kontiolahtiju in Hochfilznu. Izdatno so jim pri tem pomagali Norvežani, ki so trikrat zavili v kazenski krog, kar so za drugo in tretje mesto izkoristili Švedi in na veselje polnih tribun na Bavarskem tudi domačini Nemci za prve letošnje stopničke v sezoni.

Slovenci so pokazali eno lepših predstav. Miha Dovžan je s tremi popravami na strelišču začel kot 12., kar pa je močno izboljšal Jakov Fak, ki je bil s puško 100-odstoten in po drugem streljanju šel v smučino kot tretji, Antonu Vidmarju pa predal kot peti.