Nova zmage neverjetne Goggie, Štuhčeva 27.

Moštveni kolegici Sofie Goggie , Elena Curtoni (+0,60) in Laura Pirovano (+0,82), sta namreč za ekipni italijanski uspeh osvojili tretje in četrto mesto.

Za razliko od petkove preizkušnje je bila tokratna smukaška tekma z vrha proge in veliko hitrejša. Kar je izkoristila tudiIlka Štuhec, ki je na drugem smuku po vrsti na progi Mont Lacheaux nastopila veliko bolje ter le osvojila točke, potem ko je v petek na 37. mestu ostala izven najhitrejše trideseterice. Štuhčeva je nastopila kljub razbolelemu in oteklemu desnemu gležnju, ko je velik izziv predstavljal že, kako nogo spraviti v tesni smukaški čevelj. Bila je prva na startu. Progo je premagala s časom 1:30,21 minute, kar je bilo dve sekundi bolje, kot je zmogla na treningu. Še vedno pa je njen zaostanek za Goggio znašal 2,46 sekunde za 27. mesto. Čas Slovenke je izboljšala že tekmovalka s številko 3 Federica Brignone, ki je vztrajala na stolu vodilne do nastopa tekmovalke s številko 9 Goggie (1:27,75), ki je za kar 1,26 sekunde izboljšala čas rojakinje.

Pred tem so tekmo za nekaj trenutkov prekinili. Čehinja Ester Ledecka je bila zelo hitra in na poti do prevzema vodstva, ko je prehitro zapeljala v zavoj in se je pri veliki hitrosti znašla v zaščitnih mrežah. Potolčena in okrvavljena se je takoj dvignila na noge, ni bilo videti, da bi utrpela hujše posledice, a petkovega drugega mesta ni ponovila. Italijanke so v letošnji sezoni izjemne. Po Marti Bassino, ki je osvojila dvojček veleslalomskih zmag v Kranjski Gori na 57. Zlati lisici, je za nov dvojček zmag poskrbela letošnja smukaška junakinja Goggia, ki je Italijankam v ženski konkurenci priborila še 100. jubilejno zmago v svetovnem pokalu.

V Crans Montani bodo v nedeljo pripravili še superveleslalom. Po 18 tekmah na mestu vodilne v seštevku zime ostaja Slovakinja Petra Vlhova (861), ki je bila na obeh smukih pred Švicarko Michelle Gisin. Ta na drugem mestu zaostaja že 120 točk. Na tretjem in četrtem mestu sta Italijanki Goggia (654) in Bassinova (623). Goggia vodi v smukaškem seštevku s 480 točkami. Štuhčeva (-350) je deseta, v seštevku zime je Meta Hrovat22., Štuhčeva pa 25.