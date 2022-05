Novi glavni trener slovenskih biatloncev je Rico Gross

Grossu bosta pri delu z ekipo A pomagala Janez Marič in novinec v biatlonski reprezentanci Boštjan Klavžar . Ekipi B bosta vodila Jure Ožbolt in Ljubo Tomažič , mladinski pa Lenart Oblak in Andreja Mali . Vodja servisa ostaja Anže Globevnik s sodelavci.

Novo vodstvo se je odločilo tudi za novo obliko dela. V bodoče bo imela Slovenija skupno reprezentanco A, v kateri so v moški vrsti Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Toni Vidmar in Alex Cisar ter v ženski Polona in Živa Klemenčič ter kot najodmevnejši prestop Smučarske zveze Slovenije to pomlad: nekdanja smučarska tekačica Anamarija Lampič .

Pod drobnogledom bo seveda novi trener Gross. Ta je v prvi vrsti nasledil Mariča, ki je lani pokazal lep napredek pri mlajših tekmovalcih, izjema je nadarjeni Alex Cisar, ki je velik del energije usmeril tudi v študij. Pri starejši generaciji pa so izostali predvsem uspehi Jakova Faka, kjer pa je bil glavni dejavnik zdravje.

Tudi Gross, ki je ekipi prav danes predstavil smernice dela, je bil ob predstavitvi slovenski javnosti še zelo zadržan. "Hvala za priložnost v slovenski vrsti. Res sem ponosen in vesel," so bile kar nekako pričakovane prve besede Grossa. O svojem novi vlogi pa pravi: "Čaka me veliko dela in malo govorjenja. Veliko pa se moramo pogovarjati med sabo in se najti. Potem bomo videli, kaj je najboljši način sodelovanja z drugimi trenerji in ekipo."

O svoji nalogi pa dodaja: "Vem, da nas čaka veliko dela. Veliko je bilo dobro opravljenega in to moramo nadgraditi." "Tudi zame je to spoznavni dan in tudi meni čakajo pogovori," pa pravi Marič, ki je ekipo "reševal" v olimpijski sezoni.