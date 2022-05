Novi glavni trener slovenskih biatloncev je Nico Gross

Prihod Ricca Grossa pa ni edina ključna sprememba. Novo je tudi vodstvo biatlonskega športa v Sloveniji. Boštjan Ule je prevzel vlogo predsednika Zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije, vodja panoge je Tomas Globočnik in vodja reprezentanc Tadeja Brankovič.

Novo vodstvo se je odločilo tudi za novo obliko dela. V bodoče bo imela Slovenija skupno reprezentanco A, v kateri so v moški vrsti Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Toni Vidmar in Alex Cisar ter v ženski Polona in Živa Klemenčič ter kot najodmevnejši prestop Smučarske zveze Slovenije to pomlad: nekdanja smučarska tekačica Anamarija Lampič.

Grossu bosta pri delu z ekipo A pomagala Janez Marič in novinec v biatlonski reprezentanci Boštjan Klavžar. Ekipi B bosta vodila Jure Ožbolt in Ljubo Tomažič, mladinski pa Lenart Oblak in Andreja Mali. Vodja servisa ostaja Anže Globevnik s sodelavci.