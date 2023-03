Novinarska konferenca Ilke Štuhec o pravkar končani sezoni

Čeprav se je sezona začela slabo, z odpovedjo sodelovanja s pokroviteljem, ki ji je stal ob strani v najbolj turbolentnih sezonah, je zaupala v svoje sposobnosti, verjela v ekipo, v opremljevalca Kästle, ki ji je nudil potrebno podporo za naskok na vrh. Čeprav tega od nje niso nikoli zahtevali. A prepričani so bili, da imajo material, s katerim se je ena najboljših predstavnic v najhitrejši disciplini (ko je govora o drsalnih delih na progi), sposobna zavihteti med najboljše. Že 2. mesto v St. Moritzu, kjer je leta 2017 postal svetovna prvakinja, je bilo za avstrijskega opremljevalca, kot zmaga, ko je 21. januarja zmagala na smuku v italijanskih Dolomitih pa so oživele sanje o medalji na svetovnem prvenstvu.

Izplen Ilke Štuhec v svetovnem pokalu je bil izjemen. 11. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala jo uvršča na prvo mesto med slovenskimi predstavnicami med svetovno elito. S 551 točkami je v smukaškem seštevku zaostala le za nenadkriljivo Italijanko Sofio Goggio . Dve zmagi (Cortina d'Ampezzo in Soldeu) sta potrditev, da je z odločitvami, ki jih je sprejela pred začetkom tekmovalnega leta 2022/23, zadela v polno.

Ni sanjala in napovedovala uspeha, trdno v sebi pa verjela, da je cilj dosegljiv. Vremenska loterija jo je stala najverjetneje naslova svetovne prvakinje, a to je ni zlomilo pač pa ji, ob vseh težavah v ekipi (poškodba mame Darje Črnko na dan najpomembnejše tekme sezone), dalo dodaten odmerek energije, za uspešen zaključek sezone. Deveto mesto v Crans Montani je bilo sicer manj od tega, kar si je želela, četrto v Kvitfjellu pa je bila dobra napoved za sproščen zadnji nastop v sezoni. Na finalu je potrdila, da se je dokončno vrnila med najboljše in z zmago na najlepši možni način, sklenila tekmovalno leto.