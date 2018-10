Priznanja za najuspešnejše tekmovalce minule sezone, novo slovo Vogrinca

Priznanja za lanske dosežke v obliki kipca so prejeli tisti, ki so stali na zmagovalnem odru, to so bili Ana Bucik, Meta Hrovat, Žan Kranjec, Jakov Fak, Tim Mastnak, Rok Marguč, Žan Košir, Filip Flisar, Jernej Damjan, Anže Semenič, Peter Prevc, Nika Križnarin Jure Aleš, ekipe v smučarskih poletih, moška ekipa v smučarskih skokih, ženska ekipa v smučarskih skokih ter mešana ekipa v telemark smučanju. Za dosežke na mladinskem prvenstvu so plakete prejeli Ema Klinec, Hrovatova, Križnarjeva, Vid Vrhovnik in ženska ekipa v smučarskih skokih.

Posebna čast je doletela nekdanjega direktorja SZS Toneta Vogrinca, ki se je še drugič v karieri poslovil, v ta namen so mu legende tega športa Bojan Križaj, Tomaž Čižman, Jure Košir, Rene Mlekuž, Špela Pretnarter Urška Hrovatpodarili nove smuči, da slučajno ne bi pozabil na smučanje. Legendarnemu smučarskemu delavcu se je v imenu legend z govorom, ki je bil po mnenju Vogrinca precej bolj tekoč, kot jih je kazal v času tekmovalne kariere, zahvalil Križaj.

'Upam, da naslednje slovo ne bo na grobu'

"Presenečen sem, kaj takega nisem pričakoval. Na zvezi so me spraševali, ali imam kaj časa, da se pridružim na prireditvi, a nisem si mislil, da me čaka še eno slovo. Upam, da naslednje ne bo na grobu," je dejal Vogrinec.

V središču pozornosti med vsemi reprezentanti je bila povratnica po poškodbi Ilka Štuhec.

Štuhec: Dobro se počutim

"Moji uspehi so le lep spomin, moram gledati naprej. Dobro se počutim in se veselim začetka sezone."

Podobno velja tudi za vse druge športnike, ki pa imajo do prvih tekem več časa kot alpski smučarji.