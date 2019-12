Novo upanje v Engelbergu: Prevc drugi po prvi seriji

Med finalisti današnje tekme, ki sta jo zaznamovala močan dež in spremenljiv veter, so tudi Rok Justin (118,6 točke) na 15. mestu, Anže Lanišek (118,4) na 16., Domen Prevc (114,3) na 20. in Tilen Bartol (107,8) na 27. mestu.

Na generalki za novoletno turnejo sta brez finala ostala Anže Semenič (90,5) na 53. ter lansko zimo najboljši Slovenec Timi Zajc (86,5) na 57. mestu.

Že pred prvo serijo je žirija tekmovanja danes zaradi težavnih vremenskih razmer odpovedala kvalifikacije po 17 nastopih, tako da je v prvi seriji nastopilo vseh 63 skakalcev na startnem seznamu.