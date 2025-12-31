Naslovnica
Zimski športi

Domen Prevc leto zaključil z zmago na kvalifikacijah

Garmisch-Partenkirchen, 31. 12. 2025 17.30 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Domen Prevc

Karavana smučarskih skakalcev se je preselila na drugo postajo novoletne turneje, na vrhu pa ostaja znano ime - Domen Prevc. Prvi skakalec letošnje zime je v Garmisch-Partenkirchnu še enkrat več navdušil in si z zmago na kvalifikacijah zagotovil najboljše možno izhodišče pred drugo preizkušnjo turneje štirih skakalnic. Izkazala sta se tudi Anže Lanišek, ki je bil četrti, in Timi Zajc, ki je zasedel deveto mesto. Na tekmo sta se uvrstila še Rok Oblak in Žak Mogel.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Domen Prevc nadaljuje z izjemnimi predstavami. Na kvalifikacijah pred drugo tekmo novoletne turneje je znova opravil s konkurenco. Po skoku, dolgem 139,5 metra, je za 4,4 točke premagal Avstrijca Jana Hoerla, še tri točke več je zaostal tretji Stephan Embacher.

Na novega leta dan se bo Prevc pomeril s Švicarjem Jurijem Kesselijem.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: Profimedia

Odlično se je odrezal tudi tretji v skupnem seštevku Anže Lanišek. Doskočil je pri 135,5 metra in kvalifikacije končal na četrtem mestu. Njegov tekmec na drugi tekmi novoletne turneje bo Američan Tate Frantz.

Tate
Tate
FOTO: Profimedia

Med najboljšo deseterico se je uvrstil še Timi Zajc, skočil je 136 metrov in zasedel deveto mesto. Na tekmi ga bo skušal izzvati Kanadčan Mackenzie Boyd-Clowes.

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: Profimedia

Na tekmo sta se uvrstila tudi Rok Oblak in Žak Mogel. Oblak je s skokom, dolgim 126 metrov, zasedel 26. mesto, na tekmi bo izzival Stefana Krafta. Mogel je doskočil pri 123 metrih in zasedel 49. mesto, na novega leta dan se bo pomeril z drugouvrščenim Hoerlom.

YouRangMyLord
31. 12. 2025 17.55
Bravo dinastija Prevc. Ste upravičeni ponos slovenskih poštenih državljanov.
Odgovori
+2
2 0
štajerc65
31. 12. 2025 17.51
AIR PREVC. Bravo družina, lepo ste nam polepšali praznike.
Odgovori
+2
2 0
Gorje
31. 12. 2025 17.30
Temu lahko samo👏👏👏
Odgovori
+6
6 0
