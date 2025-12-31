Domen Prevc leto zaključil z zmago na kvalifikacijah

Domen Prevc nadaljuje z izjemnimi predstavami. Na kvalifikacijah pred drugo tekmo novoletne turneje je znova opravil s konkurenco. Po skoku, dolgem 139,5 metra, je za 4,4 točke premagal Avstrijca Jana Hoerla, še tri točke več je zaostal tretji Stephan Embacher.

Na novega leta dan se bo Prevc pomeril s Švicarjem Jurijem Kesselijem.