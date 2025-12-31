Domen Prevc leto zaključil z zmago na kvalifikacijah

Domen Prevc nadaljuje z izjemnimi predstavami. Na kvalifikacijah pred drugo tekmo novoletne turneje je znova opravil s konkurenco. Po skoku, dolgem 139,5 metra, je za 4,4 točke premagal Avstrijca Jana Hoerla, še tri točke več je zaostal tretji Stephan Embacher.
Na novega leta dan se bo Prevc pomeril s Švicarjem Jurijem Kesselijem.
Odlično se je odrezal tudi tretji v skupnem seštevku Anže Lanišek. Doskočil je pri 135,5 metra in kvalifikacije končal na četrtem mestu. Njegov tekmec na drugi tekmi novoletne turneje bo Američan Tate Frantz.
Med najboljšo deseterico se je uvrstil še Timi Zajc, skočil je 136 metrov in zasedel deveto mesto. Na tekmi ga bo skušal izzvati Kanadčan Mackenzie Boyd-Clowes.
Na tekmo sta se uvrstila tudi Rok Oblak in Žak Mogel. Oblak je s skokom, dolgim 126 metrov, zasedel 26. mesto, na tekmi bo izzival Stefana Krafta. Mogel je doskočil pri 123 metrih in zasedel 49. mesto, na novega leta dan se bo pomeril z drugouvrščenim Hoerlom.
