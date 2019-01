Kobajaši ima po prvi seriji eno roko že na zlatem orlu, Zajc 4.

Japonec Rjoju Kobajaši (137,0 točke) vodi po prvi seriji tretje tekme 67. novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Med Slovenci je najboljše nastopil Timi Zajc(122,1), ki je v dvoboju gladko izločil drugega skakalca te zime, Poljaka Piotra Žylo, in je po polovici tekme četrti. V finalu bo nastopil tudi Anže Lanišek(115,0), ki je 13.

Slovenski skakalci so imeli prvič na letošnji turneji 100-odstoten kvalifikacijski izkupiček, tako da je vseh šest Slovencev nastopilo na današnji tekmi, med trideseterico pa sta se prebila le Zajc in Lanišek. Bor Pavlovčič (97,3 točke) je tekmo končal na 36. mestu, Anže Semenič(96,9) na 37., Rok Justin(94) na 40. in Jernej Damjan(90,2) na 45.

Največji in pravzaprav edini preostali tekmec Kobajašija za zlatega orla, Nemec Markus Eisenbichler(114,2), ki v skupni razvrstitvi turneje zaostaja za 2,3 točke, je po polovici tekme "šele" 14. Novoletna turneja se po tekmah v nemških Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, obe je dobil japonski skakalec Kobajaši, nadaljuje v Avstriji. Innsbrucku bo sledila le še zadnja tekma turneje, ki bo v nedeljo v Bischofshofnu.