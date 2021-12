Kobajaši najboljši na kvalifikacijah, na tekmi peterica Slovencev

Smučarski skakalci so zbrani na prvi od štirih postojank novoletne turneje v Oberstdorfu, kjer so v torek potekale kvalifikacije. Cene Prevc je kot najboljši Slovenec zasedel 14. mesto, tik za njim je bil Anže Lanišek, Timi Zajc pa je razočaral s 55. mestom in je tako ostal celo brez nastopa na tekmi. Z najboljšim skokom je vlogo enega od favoritov potrdil Rjoju Kobajaši.

icon-expand Cene Prevc je bil tokrat najboljši Slovenec. V močnem dežju in vetru, kvalifikacije so bile tudi dlje prekinjene, je Rjoju Kobajaši za zmago v kvalifikacijah prepričljivo premagal vodilnega v svetovnem pokalu Nemca Karla Geigerja (127,5/144,9), tretje mesto pa sta si razdelila Norvežana Halvor Egner Granerud (126,5/144,5) in Andre Johann Forfang (132(144,5). Med Slovenci je bil najboljši Cene Prevc (126,5/133,1) na 14. mestu, mesto za njim je končal Anže Lanišek (121/131,4), Peter Prevc je bil 17. (123,5/130), Lovro Kos 21. (122/127) in Žiga Jelar 41. (117,5/116,4). Popolnoma se je skok ponesrečil Timiju Zajcu, ki je pristal na 55. mestu (109,5/104,5). Znani so tudi nasprotniki Slovencev v prvi seriji na izpadanje. Cene Prevc se bo pomeril s slovitim Poljakom Kamilom Stochom, Peter Prevc z Avstrijcem Ukrichom Wohlgennantom, Anže Lanišek z Estoncem Arttijem Aigrom, Lovro Kos s Švicarjem Simonom Ammanom in Žiga Jelar z Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem. Recept za uspeh v prvi seriji je v pogovoru za Televizijo Slovenija po svojem nastopu razložil Cene Prevc: "Ni važno, kdo je nasprotnik. Skočiti moraš dobro. Če opravim dobro, ni nevarnosti, da se ne bi uvrstil med srečne poražence."