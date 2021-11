Novoletna turneja letos znova z gledalci, velja pogoj PC

Kljub vse večjemu številu koronskih okužb v Nemčiji in Avstriji so organizatorji danes sporočili, da bo turneja odprta za gledalce. "Trenutno načrtujemo, da bomo vse štiri dogodke jubilejne turneje lahko izpeljali z gledalci. Ali bo to uspelo in koliko navijačev bo dejansko lahko vstopilo na posamezne stadione, pa je trenutno še popolnoma odprto," je za skispringen.com povedal predsednik turneje Peter Kruijer.

Trenutno velja minimalna zahteva za gledalce pogoj PC, v Nemčiji pa morajo cepljeni in rekonvalescenti za obisk prireditev pokazati tudi negativen hitri antigenski test. V nemškem Garmisch-Partenkirchnu ter avstrijskih Innsbrucku in Bischofshofnu prodaja vstopnic poteka normalno, medtem ko je prodaja vstopnic za uvodno postojanko v Oberstdorfu za zdaj ustavljena.

"Po trenutno veljavnem odloku na Bavarskem smemo na stadion spustiti okoli 6750 obiskovalcev, kar ustreza 25-odstotni izkoriščenosti zmogljivosti. Vendar smo do sredine novembra prodali bistveno več vstopnic. Ne samo za tekmovanje, ampak tudi za kvalifikacije," je pojasnil Florian Stern, generalni sekretar tekme v Oberstdorfu.

Organizacijski odbor je zato že obvestil imetnike vstopnic, da jih bo na zahtevo oblasti nekaj vzel nazaj. "Glede na razvoj koronske situacije bomo morda morali že prodane vstopnice preklicati in vrniti denar. Verjetno bomo šli po datumu nakupa," je še dejal Stern. Vsa štiri prizorišča se bodo do zadnjega borila, da bi na stadione spustili čim več gledalcev.

Razmere v Avstriji, ki je do 13. decembra v zaprtju, za zdaj še niso znane. "V tem trenutku nihče ne ve, kakšne omejitve bodo sledile. Gotovo pa je, da se navijačev še vedno veselimo. Tako na Bergislu v Innsbrucku kot na zadnjem prizorišču turneje v Bischofshofnu," je zatrdil Alfons Schranz, vodja organizacije v Innsbrucku.