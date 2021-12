Novoletna turneja: nemški del zgolj s 'kartonastimi navijači'

Na prvih dveh prizoriščih turneje ‒ tekma v Oberstdorfu pod Senčno goro je na sporedu 29. decembra, v Ga-Paju pa na prvi dan novega leta ‒ se bodo skakalci za zlatega orla spet borili brez prisotnosti gledalcev, tribune bodo okrasili zgolj s kartonastimi navijači. Organizacijska odbora v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu zdaj vračata že prodane vstopnice in bosta vsem kupcem povrnila celotno kupnino. "Žal nam nova uredba bavarske deželne vlade ne pušča manevrskega prostora. To je škoda, saj smo posebej za turnejo razvili odličen koncept zaščite," je dejal generalni sekretar tekme v Oberstdorfu, Florian Stern. Dodal je, da bo brez gledalcev potekala tudi tekaška novoletna turneja Tour de Ski, ki bo letos vključevala švicarski Lenzerheide, Oberstdorf in italijanski Val di Fiemme. Organizatorji so že napovedali, da bodo, če se bodo omejitve na Bavarskem v naslednjih treh tednih spet sprostile, zelo hitro odreagirali. "Tega sicer ne pričakujemo. Smo pa seveda zelo prilagodljivi in bi lahko začeli vstopnice znova prodajati v nekaj urah. Če bo treba, tudi malo pred božičem," pa je zatrdil Michael Maurer, predsednik smučarskega kluba Partenkirchen in vodja druge tekme turneje.