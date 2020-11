Novoletna turneja vendarle brez gledalcev

Sprva so načrtovali, da si bo lahko prve boje skakalcev na letošnji turneji 28. in 29. decembra ogledalo 2500 navijačev. Že prej so organizatorji tradicionalne tekme 1. januarja 2021 v Garmisch-Partenkirchnu sporočili, da gledalcev pod olimpijsko skakalnico ne bo. Za podoben korak so se odločili tudi v Avstriji, gostiteljici tretje in četrte postaje, ki bosta v Innsbrucku in Bischofshofnu. "Res nam je težko pri srcu, ampak morali smo sprejeti odločitev, da gledalcev v izteku skakalnice v Oberstdorfu ne bo. Še toliko bolj nas to boli, ker smo v zadnjih mesecih v sodelovanju s številnimi deležniki vzpostavili izvedljiv koncept protokolov v boju z novim koronavirusom in bili do zadnjega prepričani v izvedbo tekme z omejenim številom navijačev," je dejal Peter Kruijer, predsednik smučarskega kluba Oberstdorf. Tistim, ki so vstopnice kupili v predprodaji, bodo denar vrnili, je še dodal Kruijer.

Turnejo štirih skakalnic si je v zadnjih letih v vseh dneh bojev ogledalo tudi več kot 100.000 gledalcev.