Novoletni turneji za skakalke zelena luč

Načrtovani sistem razsvetljave v Innsbrucku tako utira pot zgodovinskemu koraku: od sezone 2026/27 bodo na turneji štirih skakalnic končno sodelovale tudi ženske. "To je fantastična novica in točno tisti signal, na katerega smo čakali. Zaradi nje bo 75. obletnica novoletne turneje štirih skakalnic v sezoni 2026/27 postala resnično zgodovinski dogodek. Čudovito je, da je bil ta zadnji vprašaj zdaj odpravljen. Najlepša hvala vsem, ki ste to omogočili," je v sporočilu za javnost dejal predsednik turneje Manfred Schützenhofer iz Bischofshofna.

Ker bodo vse štiri turnirske skakalnice v prihodnje opremljene z reflektorji, imajo organizatorji, vključno z direktorjem tekmovanj pri Fisu Sandrom Pertilejem in lokalnimi organizacijskimi odbori, večjo prožnost pri vključevanju ženskih tekmovanj v program novoletne turneje.