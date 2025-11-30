Nika Prevc do prve zmage v sezoni

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

"Kaj sta se z Mojco res razšla?" "Res je. Nehal sem piti in kaditi, potem sva se pa razšla." "Pa vendar ne zaradi tega?" "Ja, ravno zaradi pijače in cigaret. Dokler sem pil in kadil mi je stalno pridigala, kako to škoduje zdravju, kako pijača kvarno vpliva na najin odnos, kako s cigaretnim dimom uničujem svoja pljuča in onesnažujem zrak drugim. No, ko sem pa prenehal piti in kaditi, se naenkrat nisva imela več kaj pogovarjati!"