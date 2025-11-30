Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Nika Prevc do prve zmage v sezoni
Nika Prevc je zmagovalka tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk na veliki skakalnici v Falunu, ki je potekalo v močnem sneženju. Brez trideseterice sta ostale Maja Kovačič na 32. in Tinkara Komar na 39. mestu, medtem ko je Katra Komar obstala že v kvalifikacijah.
