Zimski športi
Zimski športi

Nika Prevc do prve zmage v sezoni

Falun, 30. 11. 2025 11.39 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
6

Nika Prevc je zmagovalka tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk na veliki skakalnici v Falunu, ki je potekalo v močnem sneženju. Brez trideseterice sta ostale Maja Kovačič na 32. in Tinkara Komar na 39. mestu, medtem ko je Katra Komar obstala že v kvalifikacijah.

smučarski skoki prevc maruyama
Naslednji članek

Vreme v Ruki še naprej ne 'uboga'

KOMENTARJI (6)

Ice_Cat
30. 11. 2025 11.24
-3
Japonka bo naso v drugi seriji preskocla za 5m.
ODGOVORI
0 3
proofreader
30. 11. 2025 11.24
+4
Nikamor se ji ne mudi, lahko čim dlje ostane v zraku.
ODGOVORI
4 0
Špica
30. 11. 2025 10.36
-3
hja letos bo pa tale Japonka dala Niki vetra.
ODGOVORI
1 4
optimist11
30. 11. 2025 11.15
+3
Olimpijske igre so pomembne.
ODGOVORI
3 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
30. 11. 2025 11.19
+0
Nima sans. Slovenski vrabcek jo bo preletel brez problema...
ODGOVORI
2 2
Muca ne grize
30. 11. 2025 11.26
-1
Se ti ne zdi ,da malo pretiravaš.
ODGOVORI
1 2
