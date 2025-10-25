Svetli način
Zimski športi

Maruyama do zmage v Klingenthalu, Nika Prevc druga

Klingenthal, 25. 10. 2025 14.35 | Posodobljeno pred eno minuto

Japonska smučarska skakalka Nozomi Maruyama je na finalu poletne sezone v Klingenthalu slavila zmago s 17,4 točke prednosti pred najboljšo Slovenko Niko Prevc, sicer zanesljivo zmagovalko kvalifikacij, ki je bila tokrat druga. Maruyama, ki je vodila že po prvi seriji, je s tem tudi slavila skupno zmago poletja pred Prevc.

Nika Prevc v tej sezoni brani veliki kristalni globus.
Nika Prevc v tej sezoni brani veliki kristalni globus. FOTO: Profimedia

Poleg Nike Prevc sta se od Slovenk v finale uvrstili le še dve Slovenki; Nika Vodan je zasedla 15., Katra Komar pa 25. mesto po diskvalifikaciji prej tretjeuvrščene Kanadčanke Abigail Strate. Maja Kovačič je z 32. mestom zgrešila finale najboljše 30-erice.

Popoldan se bodo v Nemčiji na veliki skakalnici pomerili še moški. Petkove kvalifikacije so pripadle Slovencu Domnu Prevcu. Prva serija tekme je na sporedu ob 16.05.

V nedeljo bo za konec sezone poletne VN ob 16.45 še tekma mešanih ekip.

