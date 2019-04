PRENOS V ŽIVO: Sprejem za 'zlato Ilko' v Mariboru

Za Mariborčanko je bil povratek naravnost sanjski, a se je nato zgodilo tisto, kar ni pričakoval nihče. Na smukaško preizkušnjo v Crans Montani se je podala startno številko 1, grdo padla in v bolečinah končala v zaščitni ogradi bo progi. Temeljit zdravniški pregled v švicarskem Baslu je potrdil, da si je poškodovala zadnjo križno vez v levem kolenu. Sprva so se vsi bali, da bo potrebna operacija, a so to kasneje ovrgli in se odločili za rehabilitacijo z opornico. To je vsekakor boljši način, če želi biti dvakratna svetovna prvakinja nared do začetka naslednje sezone. Sezone, v kateri pa ne bo več sodelovala s trenerjem Grego Koštomajemin kineziologinjo Anjo Šešum.

Za vse uspehe v pravkar končani sezoni, so se v 'njenem' Mariboru odločili, da ji danes na Trgu Leona Štuklja pripravijo manjši sprejem, kjer bo zvestim navijačem končno na ogled postavila 'zlati tovor' iz Äreja. Spremljajte sprejem slovenske šampionke v živo na naši spletni strani od 16.30 dalje.