Ob Žanu Kranjcu v Kranjski Gori tudi Štefan Hadalin

V Courchevelu je Štefan Hadalin nastopil v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma, a se ni prebil v izločilne boje. Vrhničan je sicer zelo dobro odprl sezono, ko je na uvodnem veleslalomu v Söldnu posegel po devetem mestu, Žan Kranjec pa je bil drugi. A nadaljevanje sezone za Hadalina ni bilo tako uspešno.

Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, bosta poleg Kranjca in Hadalina na vitranški strmini nastopila še Rok Ažnoh in Anže Gartner. Oba bosta prvič nastopila na tekmovanjih za svetovni pokal v Kranjski Gori. Ažnoh je opozoril nase na mladinskem SP v St. Antonu, kjer je osvojil naslov prvaka v smuku in si s tem priboril nastop na finalnem smuku sezone 15. marca v Soldeuu v Andori. Na finalnem ženskem smuku bo tekmovala Ilka Štuhec, druga najboljša smukačica sezone, ki si je zagotovila tudi vstopnico za finalni ženski superveleslalom. Štuhčeva je namreč upravičena do nastopa na vseh tekmah na finalu sezone z osvojenimi vsaj 500 točkami v skupnem seštevku.