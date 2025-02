Öberg do zlata na zadnji preizkušnji SP, Lampič 16.

"To je bilo moje najboljše prvenstvo, odkar sem v biatlonu. Všeč mi je, da napredujem. Na celem SP sem stopnjevala in vidim, da rabim tekme, saj s tem dobivam ritem streljanja. So pa bile razmere na progi resnično težke in sem vesela, da smo bile prvo na vrsti punce in fantje šele sledijo," je še dodala 29-letna slovenska tekmovalka.

Po podatkih SZS sta dve Slovenki na tekmi s skupinskim startom nastopili prvič po 11 letih. "Dve sezoni sta minili od mojega zadnjega nastopa na tekmi s skupinskim startom. Vesela sem, da sem dobila priložnost nastopa tukaj. Vse ni šlo po načrtih, saj sem na koncu zgrešila še dvakrat, da sem se še bolj 'matrala'. Proga je bila zelo težka, a sem vesela, da sem nastopila na zadnji tekmi svetovnega prvenstva," je dejala Klemenčič.

"Ne spomnim se, kdaj sta bili nazadnje dve Slovenki na startu tekme s skupinskim startom. Vesel sem, da je tako. Ana je slabo začela, a se je vrnila zelo visoko, na koncu pa pustila tri nepokrite. Vseeno, 16. mesto je dober rezultat. Polona je v smučini trpela, tudi ona pa si je na koncu privoščila en strel preveč," pa je današnje nastope za SZS pospremil trener slovenske biatlonske reprezentance Janez Marič.