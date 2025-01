Öberg ob zmagi zadela vse tarče, Lampič končala kot 10.

Lampič je na vsakem od štirih strelskih postankov zgrešila po eno tarčo. Sprva je strelišče zapuščala okrog 20. mesta, a je nato vsakič v teku pridobila in prehitela nekaj tekmic.

Po zadnjem strelskem postanku se je slovenska biatlonka v smučino vrnila že na 14. mestu, potem pa spet stopnjevala tekaški del in se do konca prebila do roba deseterice, njen zaostanek je na koncu znašal minuto in sedem desetink.

Izidi:

1. Elvira Öberg (Šve) 33:00,5 (0)

2. Franziska Preuss (Nem) + 25,0 (1)

3. Jeanne Richard (Fra) + 25,4 (0)

4. Dorothea Wierer (Ita) + 27,9 (1)

5. Suvi Minkkinen (Fin) + 32,7 (1)

6. Hanna Öberg (Šve) + 34,7 (3) ...

10. Anamarija Lampič (Slo) + 1:00,7 (4)