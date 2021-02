Drama v Oberstdorfu: Avstrijke za 1,4 točke boljše od Slovenk

Slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec so na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu po napetem boju za 1,4 točke zgrešile zlato medaljo. Po treh nastopih so imele Slovenke pred najbližjimi zasledovalkami Avstrijkami 12 točk prednosti, v dvoboju med Marito Kramer in Emo Klinec pa je bila prva precej boljša. Tretje so bile Norvežanke.

Emi Klinec je bila z zadnjim skokom za malenkost prekratka za zlato odličje. FOTO: AP Križnarjeva je bila tokrat prvo ime ekipe in je tudi v finalu nastopila odlično, pristala pri 106 metrih, sicer brez telemarka, in popeljala Slovenijo spet nazaj v vodstvo za 4,4 točke. Izvrstna je bila tudi Rogljeva, ki je prednost Slovenije pred zasledovalkami dva kroga do končnega razpleta povečala na 12,9 točke. Tudi po novem dobrem nastopu Bogatajeve so Slovenke premočno vodile; 12 točk pred Avstrijkami ter 21,1 točke pred Norvežankami. Zadnji nastop je tako odločal o zmagi. Pomerili sta se avstrijska številka 1 Marita Kramer ter novopečena svetovna prvakinja Ema Klinec, v dvoboju pa je bila precej boljša Avstrijka, ki je zbrala 269,8 točke, Slovenka pa 235,2. Skupno so Avstrijke zbrale 959,3 točke, Slovenke na drugem mestu 957,9, bronaste pa so bile Norvežanke z 942,1 točke. Skakalke je danes na tekmi vodil Anže Lavtižar, saj je bil glavni trener Zoran Zupančič na današnjem testiranju pozitiven na novi koronavirus. Do izvidov testa PCR bo selektor v samoosamitvi. "Uganka je rešena. Doslej mi je manjkala sproščenost, uživanje, danes sem res uživala. Uspel mi je vrhunski skok, malo mi je škoda doskoka, ampak noge niso zdržale. Bila sem pod hudim pritiskom, vendar sem ga dobro prenesla," je za nacionalno televizijo po finalnem nastopu dejala Križnarjeva.