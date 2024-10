Obetavna Matilde Lorenzi po hudi nesreči izgubila boj za življenje

Komaj 19-letna italijanska alpska smučarka Matilde Lorenzi se je huje poškodovala med ponedeljkovim treningom v Val Senalesu, ko je v enem trenutku izgubila nadzor nad smučmi in ob padcu z glavo močno trčila na poledenelo snežno podlago.

Čeprav je nujna medicinska pomoč prišla zelo hitro, so v bolnišnici v Bolzanu zdravniki kasneje izgubili boj za Matildino življenje. Poškodbe glave so bile tako hude, da obetavni smučarki, ki bi čez slaba dva tedna dopolnila 20 let, ni bilo več pomoči. "To je huda tragedija za vse, ki so poznali mlado Matilde Lorenzi. Bila je izjemno nadarjena smučarka, vesela po značaju, tako da je ta tragedija nekaj nepredstavljivega. Počivaj v miru, mlada šampionka," so v izjavi za javnost zapisali pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis).