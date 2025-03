Objokani Jakov Fak in radoživi divji petelin

Mislili so že, da ne bo šlo. Po dolgotrajnem iskanju kompromisov za izvedbo večdnevne prireditve na Pokljuki jim jo je pošteno zagodlo še vreme. Z vsakodnevnimi 24-urnimi deli na prizorišču jim je nazadnje vendarle uspelo biatlonski svetovni pokal izpeljati do konca. Tribuno je napolnilo največje dovoljeno število navijačev, 3000 jih je lahko prišlo vsak dan. Organizatorji pravijo, da bi jih bilo sicer še več, vendar marčevski termin tega ni dopuščal. Začela se je namreč štirimesečna sezona parjenja naše največje gozdne kure, ki živi in se prav zdaj ljubi pod vrhom bližnjega Mesnovca.

"Za nami so kar naporni meseci," nam je v nedeljo popoldne priznal generalni sekretar organizacijskega odbora Tim Farčnik. Prireditelji biatlonskega svetovnega pokala na Pokljuki so dobili boj z naravo, a še preden so tekmo lahko sploh organizirali, so morali pridobiti številna potrebna soglasja z vsemi deležniki, da je bilo za prireditev sploh mogoče izdati dovoljenje.

Odplavilo proge, nato jih zasulo Zadnji tedni pa so bili v znamenju spremljanja vremenske napovedi. Pred tednom dni so imeli prizorišče na Rudnem polju, ki leži na 1350 metrih nadmorske višine, že v celoti pripravljeno, nato pa je prišlo obilno deževje, ki je trajalo vse do nedelje ponoči. "Odplavilo nam je praktično 80 odstotkov prog in v celoti zalilo stadionski del," sogovornik zmaje z glavo. Rokave je zavihalo sedem ekip prostovoljnih gasilcev, ki so 24 ur na dan s potopnimi črpalkami izčrpavali vodo s prog, da ne bi odneslo še tistega snega, kar ga je na progi ostalo. "Naredili smo tudi posebno drenažo tukaj na stadionu in šest ljudi je 24 ur na dan skrbelo za njeno čiščenje, da se je voda lahko odvajala. Druga ekipa je z osmimi traktorji dovažala sneg na nove dele prog, da smo to utrjevali z dvema bagroma in tremi ratraki," Farčnik niza, kaj vse so počeli, da so lahko spet pripravili prizorišče.

V pripravo prizorišča je bilo vloženega ogromno dela FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nazadnje je sneženje pričaralo lepši pogled na pokljuško zimsko idilo, toda novozapadli sneg je organizatorjem nakopal dodatno delo, pa tudi stroške. Vsak dan ga je nasulo med 15 in 20 centimetri. "Zaradi tega smo morali dodatno angažirati še približno 60 ljudi, da so pripravljali proge, odstranjevali sneg s celotnega prizorišča, tako da seveda tudi stroškovno bo to zelo vplivalo na končni izid. Navozili smo za šest vlačilcev sekancev, ogromno dela je bilo vloženega, da smo to prireditev dejansko tudi izpeljali do konca," je priznal sogovornik. Parjenje divjega petelina Število gledalcev je bilo omejeno na 3000 dnevno in toliko vstopnic so vsak dan tudi prodali. V treh dneh so tako na Pokljuki našteli skupno 9000 gledalcev. "Če ne bi bilo te omejitve, bi jih bilo zagotovo še mnogo več," je za 24ur.com zatrdil Farčnik. Razlog za omejitev pa je bil v alpskem svetu že slišan, o njem se je obširno poročalo med prizadevanji za nesojeno gondolo iz Kranjske Gore do Vitranca. Paritvena sezona divjega petelina.

Divji petelin je naša največja gozdna kura. Nekoč je poseljeval večino Slovenije, danes pa sodi med ogrožene živalske vrste, saj se njegova številčnost neprestano zmanjšuje. Rastišča so tudi na Pokljuki.

"Med prvim marcem in prvim julijem tukaj sicer ni dovoljeno izvajati prireditev, potem pa smo dosegli kompromis o omejenem številu gledalcev. Tudi ves spremljevalni program zato poteka na Bledu, vsi obiskovalci so bili na ta zgornji plato pripeljani z avtobusom, uporaba zvočnih in svetlobnih naprav je omejena na čas tekme," sprejete ukrepe našteva Farčnik. "Ni bila to čisto prava Pokljuka, ampak smo se v tem delu vseeno prilagodili, kot slišim, pa so bili vsi gledalci zelo zadovoljni," je dodal. V prihodnjem ciklu tekem pa teh omejitev ne bo, saj nobena ne bo padla v čas parjenja divjega petelina. "V štirih letih smo imeli doslej po dve tekmi, zdaj bodo tri. Od tega bosta dve v božično-novoletnem terminu, najbolj gledanem, če lahko tako rečem. Ena tekma pa bo v decembru. Tako da svetovnega pokala v mesecu marcu v naslednjih letih, vsaj do leta 2030, zagotovo tukaj več ne bo," je poudaril.

Na Pokljuki se bodo tujci v prihodnjih letih mudili še večkrat. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Termini, ko se bo biatlonska elita ustavila na Pokljuki, so v sezoni 2026/27 med 31. decembrom in 3. januarjem, v sezoni 2028/29 med 28. in 31. decembrom ter nato v sezoni 2029/30 med 11. in 16. decembrom 2029. Letos so pač dobili tak datum, da je sovpadal s petelinovim parjenjem. "Edina druga možnost bi bila, da bi rekli, da te tekme ne moremo organizirati, in dobil bi jo kakšen drug organizator. Prilagoditev ali zamenjava termina ni bila mogoča, ker je v biatlonu samo devet prizorišč tekem svetovnega pokala, vsa so na nek način standardna in te zamenjave ni bilo mogoče narediti. Zato smo nemudoma začeli dialog z vsemi deležniki, da smo dosegli soglasja za to dovoljenje," pojasnjuje. Kot pravi, je bilo sprva vse pozitivno, a bolj kot so se približevali prireditvi, bolj so se dogajali zapleti. Nazadnje so z vsemi naštetimi ukrepi vendarle dosegli kompromis in prireditev v zimskih razmerah uspešno izpeljali.

Tim Farčnik skupaj gospodarskim in obrambnim ministrom. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Monitoring divjega petelina sicer redno izvajajo, in kot pravi Farčnik, je bilo tudi zadnje poročilo za leto 2023 ugodno. "Populacija se ne zmanjšuje, tako da verjamem, da s tem petelinom nekako ustrezno sobivamo. Od tega prizorišča je oddaljen približno 1500 do 2000 metrov, je na delu proti vrhu Mesnovca. Razumemo, da gre tukaj na nek način za nek kompromis med ohranjanjem narave in nacionalnim interesom izjemnega športnega dogodka," zaključuje sogovornik.



Zadnjič pred domačimi navijači Marčevska zimska pravljica se je olepšala še z dvema slovenskima medaljama, bronasto Anamarije Lampič in zlato Jakova Faka. Ta je v četrtkovih izjemno slabih pogojih, močnem sneženju, ki se je mešalo z dežjem, do zmage prišel po kar desetih letih. Še posebej ponosen pa je bil zato, ker so tokrat zmago lahko v živo videli tudi njegovi otroci.

Sedemintridesetletnik namerava bogato kariero, v kateri je osvojil dve olimpijski kolajni in kar pet na svetovnih prvenstvih, skleniti po prihajajoči olimpijski sezoni, ko pa Pokljuke ni na koledarju svetovnega pokala, zato je danes zadnjič nastopil pred domačimi navijači in pokljuški delavci so mu pripravili krajše slovo.

V imenu Športnega društva Pokljuka, ki upravlja s tem centrom, mu je nekaj besed kot predsednik organizacijskega odbora najprej namenil Jelko Kacin, ki je na prireditveni prostor prišepal s pomočjo bergel. "Tisto, kar je bistveno, česar pa naši obiskovalci morda ne vedo, je to, da ima Pokljuka v tem štiriletnem ciklusu tekmo vsako drugo leto. Jakov se ne poslavlja, poslavlja se od Pokljuke," je Kacin jasno poudaril, da naš športnik še ne končuje kariere. V prihodnji olimpijski sezoni, ki jo bo Fak še nadaljeval, tekme na slovenskih tleh namreč ni v koledarju. "Ampak, nikoli ne reci nikoli, marsikaj se lahko spremeni, morda kdo odstopi od izvedbe tekme, pa se zgodi Pokljuka," pravi, da je treba držati pesti, da se to zgodi.

Družinska fotografija. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kacin se je nato zahvalil njegovima družinama, osebni in biatlonski, ter njemu samemu: "Hvala za vse, kar si doslej naredil zase, za svoj uspeh, za biatlon, za ugled Slovenije, pa tudi za ugled in verodostojnost naše Pokljuke". Zatrdil je, da je zaveza, da bodo Pokljuko razvijali naprej: "Da takrat, ko ti nehaš tekmovati in prevzameš kakšno veliko bolj odgovorno funkcijo v našem biatlonu in naših zimskih športih, pripravimo vse, da bi naslednje generacije tekmovalcev lahko pred domačim občinstvom zmagovale tako, kot si zmagoval ti". Ob tem je Kacin dodal, da so hkrati toliko ambiciozni, da si na Pokljuki ponovno prizadevajo za organizacijo tekmovanja na najvišji ravni, svetovnega prvenstva v biatlonu. 'Človek, kot se šika' Napovedovalec je Faka nato povabil na skupinsko fotografiranje: "Hvala ti za vse dosežke," v ozadju pa je za na Reki rojenega športnika, ki je pred 15 leti začel nastopati pod slovensko zastavo, zaigrala pesem Bez tebe Oliverja Dragojevića.

Faku so glasno ploskali tako delavci kot slovenski navijači na tribuni, ki bi jih bilo sicer še več, vendar so številni mislili, da bo slovo od Faka na sporedu šele po popoldanski tekmi mešanih štafet, zato so že prej odšli v šotor, kamor so jih pregnale nove snežinke. Tisti, ki so ostali, pa so dali vse od sebe. Navsezadnje je šlo za tekmovalca, ki je Sloveniji po prestopu iz hrvaške izbrane vrste od leta 2010 priskrbel štiri kolajne s svetovnih prvenstev in še večkrat zmagal, zato je zaradi njega velikokrat igrala Zdravljica. "Jakov Fak je šampion svetovnega kova," je bil jasen Jernej, ki je na Pokljuko prišel z nečakom Ambrožem. "Izjemno," je dejal Boris, ki je Faku mahal z velikansko zastavo.

Iz prve vrste mu je skandiral Jurij: "Jakov je eden najboljših biatloncev v naši zgodovini in najboljši je bil prav v zadnjem trenutku. Res si zasluži en velik aplavz, zasluži si tudi spodbujanje, tako kot sem mu kričal. Upam, da ve, da gledalci stojimo za njim, ga spodbujamo in ga bomo tudi še prihodnje leto," nam je zatrdil navijač, ki je skupaj s sinom velik podpornik slovenskega športa.

Jurij s sinom in zastavo FOTO: 24ur.com icon-expand