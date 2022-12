Oče olimpijskega podprvaka: Vselej je možno narediti korak naprej

Deskar na snegu Tim Mastnak tudi v novo tekmovalno leto vstopa ob izdatni pomoči očeta Robija. Trenerja, serviserja, podpornika, kuharja (ko sta na poti z avtodomom), s katerim sta zaključila pripravljalni kamp na Finskem.

Deskarji na snegu so se bili pred tednom dni primorani, tudi uradno obrisati pod nosom za prvo tekmo nove sezone svetovnega pokala. V Livignu (3. in 4. december) niso uspeli pripraviti proge, potrebne za tekmo; v priljubljenem italijanskem smučarskem središču so znali domačini že pred časom povedati, da zaradi energetske krize, naprav naj ne bi zagnali pred mesecem decembrom. Ko je bila najboljšim deskarjem prižgana rdeča luč za uvodni nastop, so se kljub pomanjkanju kakovostnih terenov za trening, mnogi med njimi dobro znašli. Namesto preizkusa pripravljenosti so nadaljevali s pripravami. Tudi najboljši slovenski deskar zadnjih sezon Tim Mastnak.

icon-expand Robi in Tim Mastnak sta se z olimpijskih iger vrnila s srebrno medaljo. FOTO: Bobo

Slovenski reprezentant je s trenerjem, očetom Robijem, ubral podobno smer, kot najboljši alpski smučarji. "Lahko bi temu rekli tako. Sicer sva zamujala, če gledam na program, 6-7 dni, a vendarle našla pogoje, ki sva jih iskala. Bila sva v Zermattu, nato v Val Senalesu, zatem sva oddelala dva pripravljalna kampa v Söldnu, zdaj sva na Finskem," je za 24ur.com povedal Robi Mastnak, medtem, ko sta s sinom pakirala kovčke in pospravljala deske, saj ju jutri čaka dolga pot s severa Evrope proti domu. Rovaniemi, Helsinki, Dunaj in potem domov: "Vedno se je lepo vračati domov, ampak z zadovoljstvom ugotavljam, da sva na Finskem našla pogoje, ki sva jih iskala. Skupaj z Nemci smo imeli vse, kar pred prvo tekmo novega tekmovalnega leta potrebujemo." Spremembe, a z občutkom Vse od leta 2011, ko je Tim Mastnak osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka v italijanskem Valmalencu, sta oče in sin veliko časa posvečala opremi, iskanju najboljših nastavitev, iskanju najbolj udobnega para deskarskih čevljev, deske, s katero bi lahko dirkal, kot si želi. Tudi v letih največjih uspehov, ni bilo nič drugače. In iskanje idealnega kompleta se še vedno ni zaključilo. "To je začaran krog. Nekomu, ki ne tekmuje, je to težko razumeti. Gre za minimalne spremembe, za milimetre, če hočete. Ampak vsako leto iščemo še nekaj, da bi bilo bolje, da bi bolj 'letelo'. Praviloma gradiva na deski, ki jo izbereva ob koncu pretekle sezone, potem na testu vidiva, če je to še vedno to, na koncu pa na pripravah pred začetkom tekmovalnega leta najdeva še 2-3 deske, s katerimi krmarimo skozi sezono," pravi 64-letnik, ki si želi, da bi Timu tudi v letošnji sezoni služilo zdravje.

icon-expand Tim Mastnak se je po odpovedi tekme v Livignu, z očetom odpravil na priprave na Finsko. FOTO: Damjan Žibert